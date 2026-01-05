كتب- حسن مرسي:

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن ما كشف عنه تقرير صحفي حول سفر 15 وزيرًا بإجمالي 566 يومًا يستدعي المراجعة والشفافية.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة ليست في أن العدد كبير أو صغير، ولكن في مدى مردود هذه الزيارات على الصالح العام".

وأشار إمام إلى أن القضية لها أصل تاريخي وتنظيمي، موضحًا: "موضوع تقديم الوزراء لتقارير عن زياراتهم الخارجية موجود منذ نوفمبر 1941، ومنصوص عليه في المادة 77 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالي".

وتابع النائب عبد المنعم إمام: "اللائحة تنص على أن يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من تقارير زياراتهم، وأن للجنة الحق في استيضاحهم عن تفاصيلها".

وأكد رئيس حزب العدل أنه تقدم بسؤال برلماني للاستفسار عن التكلفة الإجمالية لتلك السفريات وأسماء المرافقين والمعايير المتبعة، قائلاً: "طوال الخمس سنوات الماضية لم يرد لنا هذه التقارير في لجنة الخطة والموازنة".

وأكد إمام أن السؤال ليس تشكيكًا في أهمية السفريات، بل دعوة للشفافية: "قد يكون هناك أثر إيجابي مهم، ولكن من حقي كرقيب أن أسأل حتى يتضح الأمر للرأي العام".

وشدد النائب على أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة دوره الرقابي، خاصة في ظل معاناة الكثير من المواطنين، قائلاً: "نحن نسأل في دوائرنا عندما نرى تقريرًا بهذه الأرقام.. الناس تسأل عن أولويات الإنفاق في وقت يعاني فيه الكثيرون".