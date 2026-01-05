إعلان

15 وزيرًا سافروا 566 يومًا.. عبدالمنعم إمام: الوزراء ملتزمون بتقديم تقارير عن سفرياتهم

كتب : حسن مرسي

11:32 م 05/01/2026

النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن ما كشف عنه تقرير صحفي حول سفر 15 وزيرًا بإجمالي 566 يومًا يستدعي المراجعة والشفافية.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة ليست في أن العدد كبير أو صغير، ولكن في مدى مردود هذه الزيارات على الصالح العام".

وأشار إمام إلى أن القضية لها أصل تاريخي وتنظيمي، موضحًا: "موضوع تقديم الوزراء لتقارير عن زياراتهم الخارجية موجود منذ نوفمبر 1941، ومنصوص عليه في المادة 77 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالي".

وتابع النائب عبد المنعم إمام: "اللائحة تنص على أن يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من تقارير زياراتهم، وأن للجنة الحق في استيضاحهم عن تفاصيلها".

وأكد رئيس حزب العدل أنه تقدم بسؤال برلماني للاستفسار عن التكلفة الإجمالية لتلك السفريات وأسماء المرافقين والمعايير المتبعة، قائلاً: "طوال الخمس سنوات الماضية لم يرد لنا هذه التقارير في لجنة الخطة والموازنة".

وأكد إمام أن السؤال ليس تشكيكًا في أهمية السفريات، بل دعوة للشفافية: "قد يكون هناك أثر إيجابي مهم، ولكن من حقي كرقيب أن أسأل حتى يتضح الأمر للرأي العام".

وشدد النائب على أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة دوره الرقابي، خاصة في ظل معاناة الكثير من المواطنين، قائلاً: "نحن نسأل في دوائرنا عندما نرى تقريرًا بهذه الأرقام.. الناس تسأل عن أولويات الإنفاق في وقت يعاني فيه الكثيرون".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالمنعم إمام حزب العدل مجلس النواب عمرو أديب برنامج الحكاية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
رياضة عربية وعالمية

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟
شئون عربية و دولية

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

"جريمة بحق البلد".. أكرم ألفي: التباهي في الساحل الشمالي يهدد الأمن القومي
أخبار مصر

"جريمة بحق البلد".. أكرم ألفي: التباهي في الساحل الشمالي يهدد الأمن القومي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026