الجبهة الوطنية تحدد أجندتها التشريعية تحت قبة البرلمان: 3 محاور أساسية -(فيديو)

كتب : أحمد العش

09:15 م 05/01/2026

السيد القصير أمين عام حزب الجبهة

أكد النائب السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب، أن وجودي اليوم في البرلمان جاء استكمالًا لمراحل متعددة من مسيرتي السياسية، بعد أن عملت لفترات طويلة في المجال التنفيذي، وحان الوقت للتركيز على العمل التشريعي والبرلماني، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة.

وأوضح القصير، في تصريحات لمصراوي، أن الحزب خطط للعمل على 3 محاور رئيسية، أولها جعل الحزب صوت المواطن داخل البرلمان، لنقل طموحات واحتياجات الشعب إلى سياسات وتشريعات فعلية.

وأشار إلى أنهم يعتزمون تقديم مجموعة من القوانين التي تدعم حياة المواطن وتعزز العدالة الاجتماعية، مثل: التوسع في الدعم النقدي، ومراجعة القوانين المرتبطة بتحفيز الاستثمار، وتطوير قانون الإدارة المحلية لدعم التنمية الريفية والمحافظات، إلى جانب تحسين منظومة التعليم والخدمات الصحية، وفقًا للخطط الزمنية وقدرات الدولة.

ولفت السيد القصير، إلى أن خبرة العديد من نواب الحزب في العمل التنفيذي تساعد على تحقيق توازن بين دعم التنمية والقيام بالدور الرقابي والتشريعي الذي يكفله الدستور.

وأعاد القصير، الإشارة إلى أن الحزب ركز أيضًا على تعزيز الخدمات في المحافظات والقرى، موضحًا أن برنامج "حياة كريمة" لعب دورًا كبيرًا في تحسين ظروف المواطنين في الريف، مؤكدًا أنهم مستمرون في دعم الجهود الرئاسية لضمان وصول مظلة الخدمات إلى جميع المناطق، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

واختتم النائب السيد القصير، قائلًا: إن الحزب وضع على أجندته الدور التشريعي والرقابي كأحد المحاور الأساسية، لضمان أن تكون القرارات والسياسات البرلمانية متوازنة وتحقق الصالح العام، مع المحافظة على رؤية واضحة لدعم التنمية واحتياجات المواطنين في الوقت نفسه.

حزب الجبهة الوطنية السيد القصير مجلس النواب

