إعلان

بدء حفر الجزء الثاني من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو مارس المقبل

كتب : محمد نصار

01:22 م 05/01/2026

الخط الرابع للمترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ ماكينات الحفر العاملة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في أعمال حفر الجزء الثاني من المرحلة الأولى للخط خلال شهر شهر مارس المقبل.

ويتم حاليًا، وفقًا لوزارة النقل، تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط.

وتبدأ أولى الماكينات في النزول لمحطة الفسطاط في منتصف شهر يناير الجاري، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول منتصف شهر مارس المقبل، في اتجاه محطة المساحة.

بينما تبدأ ماكينة الحفر الثانية عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل المقبل، من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخط الرابع للمترو ماكينات الحفر مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
رياضة محلية

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
زووم

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
نصائح طبية

حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
حوادث وقضايا

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟