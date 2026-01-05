بدء حفر الجزء الثاني من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو مارس المقبل

تبدأ ماكينات الحفر العاملة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في أعمال حفر الجزء الثاني من المرحلة الأولى للخط خلال شهر شهر مارس المقبل.

ويتم حاليًا، وفقًا لوزارة النقل، تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط.

وتبدأ أولى الماكينات في النزول لمحطة الفسطاط في منتصف شهر يناير الجاري، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول منتصف شهر مارس المقبل، في اتجاه محطة المساحة.

بينما تبدأ ماكينة الحفر الثانية عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل المقبل، من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة.

