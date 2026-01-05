إعلان

الصحة تحذر: هذه عوامل الخطورة عند الإصابة بالفيروسات التنفسية

كتب : أحمد جمعة

11:08 ص 05/01/2026

وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان من مجموعة من عوامل الخطورة التي تستوجب الانتباه الفوري وطلب الرعاية الطبية عند الإصابة بالفيروسات التنفسية، مؤكدة أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية يُعد أحد مؤشرات الخطورة، خاصة إذا استمرت الحمى لأكثر من 48 ساعة دون تحسن.

كما شددت على أن حدوث ضيق في التنفس أو تسارع في ضربات القلب من العلامات التحذيرية التي لا يجب إهمالها.

وأضافت أن ظهور "الزُرقة" في الأطراف أو الشفاه يُعد مؤشرًا خطيرًا على نقص الأكسجين، ويستلزم التدخل الطبي العاجل، إلى جانب ألم الصدر الذي وصفته الوزارة بأنه عامل أساسي وخطير في تقييم الحالة.

ووفقًا للدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الصحة والسكان، تُعرّف الإنفلونزا بأنها حالة مرضية تتسم بارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية، مصحوبة بأعراض تنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس، مع عدم وجود أسباب مرضية أخرى خلال العشرة أيام السابقة لدى المريض المتردد على العيادات الخارجية.

أما الأمراض التنفسية الحادة، فتشير إلى الحالات الخاصة بالمرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية، والذين لديهم تاريخ مرضي بارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية، مع السعال، ودون وجود أسباب أخرى مفسرة للأعراض خلال العشرة أيام الأخيرة.

وفيما يتعلق بـالالتهاب الرئوي، فهو التهاب يصيب جزءًا من الرئة نتيجة وصول ميكروب محدد -غالبًا ما يكون أحد أنواع الفيروسات أو البكتيريا- إلى النسيج الرئوي، وقد تصيب العدوى رئة واحدة أو كلتا الرئتين، ويتم تشخيص الالتهاب الرئوي إما عن طريق الفحوصات الإشعاعية أو التقييم الإكلينيكي وفقًا للحالة الصحية للمريض.

وزارة الصحة الإصابة بالفيروسات التنفسية الرعاية الطبية

