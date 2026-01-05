إعلان

الحكومة: منحة العمالة غير المنتظمة شهدت قفزة كبيرة.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

10:41 ص 05/01/2026

منحة العمالة غير المنتظمة

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الاثنين، إنه تم الإعلان عن اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، ويستفيد منها 199,524 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ 27.

وأضاف "المركز"، بحسب بيان له، الاثنين، أن قيمة المنحة شهدت قفزة كبيرة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات سنويًا، وهي: عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

وتابع: صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل؛ يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهم، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

منحة العمالة غير المنتظمة الحكومة المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء منحة عيد الميلاد المجيد

