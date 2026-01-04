صندوق التنمية الحضرية: نفاد جميع تذاكر حفل ختام مهرجان الفسطاط الشتوي

أعلن صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع الجهات المنظمة، نفاد جميع تذاكر حفل ختام مهرجان الفسطاط الشتوي و قبل انطلاق الحفلة الختامية بثلاثة أيام فقط، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، مما يعكس إقبال الجماهير اللافت على فعاليات المهرجان.

جاء هذا النجاح نتيجة الإقبال الكبير على حفلات وفعاليات المهرجان التي أحيت فى حديقة تلال الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، حيث شهدت الحديقة، التي تعد من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط، تدفقاً هائلاً من الزوار طوال فترة المهرجان.

وأكد الصندوق أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً للجهود المبذولة لتحويل حديقة الفسطاط إلى وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من الجمهور الذي ساهم في نجاح الفعاليات.

وفي سياق متصل، ألمح الصندوق إلى استعداداته لإطلاق مهرجان الفسطاط الربيعي قريباً، الذي سيشهد فعاليات جديدة متنوعة.