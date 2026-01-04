هشام الحصري: تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات على رأس أولوياتي

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، إن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، بفضل رؤية واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث.

وأوضح الحصري أن هذا الاهتمام انعكس إيجابيًا على زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 10.3 مليون فدان، مع توقعات ببلوغها 13.5 مليون فدان بنهاية العام، ما أسهم في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وارتفاع حجم الصادرات الزراعية لتتجاوز 9 ملايين طن.

وردًا على سؤال حول رغبته في الترشح لرئاسة لجنة الزراعة والري خلال الفصل التشريعي الثالث، أكد الحصري أن الأمر سيتم التنسيق بشأنه داخل حزب مستقبل وطن، الذي سيحدد مرشحيه في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، مشددًا على التزامه الكامل برؤية الحزب.

وأشار إلى أن أداء النائب لا يرتبط بمنصب بعينه، وإنما يقوم بدوره الوطني والدستوري في جميع الأحوال، سواء كان عضوًا بهيئة مكتب اللجنة أو ضمن أعضائها، مؤكدًا أن العمل البرلماني تكاملي ويستوجب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين بين البرلمان والحكومة لخدمة الوطن والمواطن.

وأكد الحصري استمراره في تبني قضايا الزراعة كافة، ومواجهة التحديات التي تواجه الفلاح، لا سيما ملفات الأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، وأسعار المحاصيل، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي واستكمال خطة الدولة في هذا القطاع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية يأتي ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويعزز دور الجمعيات التعاونية في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسويق المحاصيل، وتحقيق هامش ربح عادل.