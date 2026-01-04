إغلاق المجال الجوي اليوناني يؤثر على رحلات مصر للطيران لأوروبا وأمريكا

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان إعلامي، تأثر عدد من رحلاتها المتجهة والعابرة إلى قارتي أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة الإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني، على خلفية مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أن هذا الإغلاق أدى إلى تأثر حركة الطيران لشركات الطيران المختلفة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الرحلات على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على خطوط أوروبا وأمريكا.

وأضافت مصر للطيران أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل مسارات رحلاتها الجوية، بما يضمن تجنب عبور المجال الجوي اليوناني، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه التعديلات قد يستغرق بعض الوقت نظرًا لأهمية هذا المجال كممر رئيسي لعدد كبير من رحلات الشركة.

وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف بشكل مستمر، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)، لرصد تأثير التغيرات الطارئة على جداول الرحلات.

وشددت مصر للطيران على التزامها بإبلاغ عملائها بأي مستجدات في حينها، من خلال قنواتها البيعية المختلفة ووسائل خدمة العملاء داخل مصر وفي مكاتبها الخارجية.