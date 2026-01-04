طريق الحرير.. قراءة موسوعية في حركة التاريخ بمنفذ بيع القومي للترجمة

كتب- محمد شاكر:

في كتابٍ يفتح خرائط التاريخ على اتساعها، ويعيد رسم صورة العالم كما تشكّلت عبر آلاف السنين، يُذكِّر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، القرّاء بأحد أبرز إصداراته، وهو كتاب "التاريخ الكامل لطريق الحرير"، ذلك العمل الموسوعي الذي صاغه المؤرخ الصيني ووبن برؤية شاملة، وقامت بترجمته عن اللغة الصينية ريهام سمير سعد.

لا يتعامل هذا الكتاب مع طريق الحرير بوصفه ممرًا للتجارة فحسب، بل يقدّمه ككائن حيّ نابض، شهد ولادة الأساطير، وحراك البدو، وتواصل الثقافات، وتبادل المنتجات والتقنيات، ودوّي الغزوات والمعارك، وانتشار الأديان، وسفر الرهبان، ومبادرات السلام. إنه تأريخ بانورامي متكامل، يقدّم للمرة الأولى في التأريخ الصيني سردًا كاملًا لمسيرة طريق الحرير، منذ العصر الحجري القديم وحتى وقتنا الراهن، عبر ممراته البرية المتشعبة ومساراته البحرية التي وصلت بين القارات.

بين دفتي الكتاب، يفتح المؤلف أرشيف الحضارات، مستندًا إلى نصوص دلالية واقتباسات من سجلات كلاسيكية، ووثائق ومراسيم وكتب وأقوال صاغها أباطرة وملوك وقادة وعلماء وأدباء من شتى بقاع العالم، كاشفًا كيف أعاد التواصل والتبادل صياغة مجرى التاريخ الإنساني عبر العصور المتعاقبة.

سنشهد حضور الأسر الصينية جميعها، ونتتبع سِيَر الأباطرة، ونقرأ عن التقنيات وطرائق ابتكارها خطوة بخطوة، وعن تبادل المنتجات وانتشار الأديان، كما نتعرّف إلى الممالك والدول التي قامت على امتداد هذا الطريق العابر للحدود.

ويصطحبنا الكتاب إلى قلب أحداث مفصلية، من معركة طلاس إلى حملات الإسكندر الأكبر، ومن رحلات تشانغ تشيان وشوان تزانغ وفاشيان، إلى أسفار ابن بطوطة وماركو بولو، مرورًا برحلات تشنغ خه السبع المهيبة، وصولًا إلى كريستوفر كولومبوس واكتشاف العالم الجديد.

وهكذا يقدّم الكتاب طريق الحرير بوصفه أحد الشواهد الكبرى على تاريخ الإنسانية، حيث لم تكن الطرق مجرد مسافات تُقطع، بل مساحات تُصاغ فوقها الحضارات، وتتشكل عبرها ذاكرة العالم.