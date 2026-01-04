شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان جولة الإعادة في اليوم الأول لانتخابات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 19 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 19 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 درجة وشمال الصعيد 20 درجة، و جنوب الصعيد 25 درجة.

