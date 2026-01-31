مدبولي يتفقد مصنع شركة القناة للسكر والاستعداد لموسم البنجر 2026

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في مستهل جولته اليوم بمشروعات تنموية وخدمية بمحافظة المنيا، التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر، بمركز ملوي، غرب المنيا، والمُنفذ بشراكة إماراتية ـ مصرية، لمتابعة الاستعدادات لموسم بنجر السكر لعام 2026.

استقبل رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى الشركة الدكتور كامل العبدلله، العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وحصة جمال الغرير، عضو مجلس إدارة الشركة.

ولدى وصوله إلى المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ تقديمي حول أنشطة الشركة، ثم التقط صورة تذكارية مع مسئولي الشركة وعدد من العاملين بها، حيث أوضح الدكتور كامل العبدلله، أن شركة القناة للسكر تضم مصنع سكر بنجر كبير، به خط إنتاج واحد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا من السكر، يوفر نحو 20% من استهلاك السوق المحلية، إلى جانب التصدير بعوائد تصل إلى 80 مليون دولار سنويًا، ويعمل بالمصنع ما يزيد على 1000 موظف مباشر وأكثر من 7 آلاف موظف غير مباشر، نحو 60% منهم من محافظة المنيا.

وأوضح أن المصنع بدأ التشغيل التجريبي في أبريل 2025 من موسم بنجر السكر 2024/2025، ثم توقف مع انتهاء استقبال البنجر في نهاية الموسم في 10 أغسطس 2025، ليخضع من حينها لأعمال صيانة المعدات والتجهيز لموسم بنجر السكر 2026.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، جولة داخل مصنع شركة القناة للسكر، والتي شهدت المرور على عددٍ من مراحل الإنتاج، حيث أوضح الدكتور كامل العبدلله، أن المصنع يتعامل مع أكثر من 20 ألف مُزارع لتوفير مُدخلات هذه الصناعة، وتم توريد وتشغيل نحو 2.6 مليون طن بنجر منذ بداية الموسم حتى تاريخه.

كما استصلحت الشركة نحو 181 ألف فدان بصحراء غرب المنيا، تمد المصنع بنحو 40% من الاحتياجات من البنجر، حيث تم زراعة نحو 14.4 ألف فدان منها بمحصول البنجر خلال موسم 2025/2026 إلى جانب محاصيل أخرى، ويتم اتباع أساليب ري حديثة تعتمد على نظام الزراعة الذكية مع تقنين استخدام المياه.

وخلال التفقد، أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن مصنع شركة القناة للسكر، شهد بناء محطة محولات كهرباء للربط بالشبكة المُوحدة بقدرة 350 ميجاوات، وحفر 314 بئرًا جوفية بتصريفات من 300 م3 في الساعة إلى 1000 م3 في الساعة، كما شملت الجولة تفقد صومعة كبرى، وزيارة غرفة التحكم المركزي، إلى جانب المعمل المركزي القائم على ضبط المواصفات، ومخزن مكشوف للتجفيف الشمسي للب البنجر.

وخلال التفقد، تطرق الدكتور كامل العبدلله، إلى عرض عدد من مُنجزات الشركة، حيث حازت المركز الأول في المُبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء من خلال مشروع سكر القناة القائم على الاستدامة، عبر تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون، والمركز الأول بفئة المشاريع الضخمة في جوائز الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما عرض جانبًا من جهود المشاركة المجتمعية للشركة، من بينها التبادل المستمر للخبرات مع جامعة المنيا، وتطوير ميادين بالمنيا، ودعم التمكين الاقتصادي للسيدات في الصعيد، والتعاون مع مستشفى بهية، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

