الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا أكره الفقير.. أكره الفقر والجهل والتخلف - (فيديو)

كتب : مصراوي

09:38 م 30/01/2026
  • عرض 2 صورة
    الرئيس السيسي مع طلبة الأكاديمية العسكرية

كتب – أحمد العش:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، أن موقفه من الفقر والجهل والتخلف محدد بدقة، مشددًا على أنه لا يكره الأشخاص الفقراء أو الجاهلين، بل يرفض الفقر والجهل والتخلف باعتبارها عوامل تعيق تقدم المجتمع.

وقال الرئيس السيسي: "أنا ما أكرهش الفقير، أنا أكره الفقر. ما أكرهش الجاهل، أكره الجهل. ما أكرهش المتخلف، أكره التخلف".

وأضاف الرئيس السيسي، أن الهدف من التعليم والانضباط داخل الأكاديمية هو غرس قيم التغيير وتحقيق تقدم حقيقي، قائلًا: "الهدف الأسمى هو وضع نواة للتغيير وإثبات أنه ممكن نعمل تغيير حقيقي".

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، في سياق حواره مع الطلاب، موضحًا أن منظومة التعليم تهدف إلى تمكين الشباب من خدمة المجتمع بالعلم والعمل الجاد، بعيدًا عن المجاملة أو الانحياز لأي فرد.

السيسي عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية

