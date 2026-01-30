إعلان

قرار عاجل واستثنائي من الأوقاف بشأن أطفال برنامج دولة التلاوة

كتب : مصراوي

09:48 م 30/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

كتب – أحمد العش:
أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "دولة التلاوة"، تجمع جميع الأطفال المتسابقين المشاركين، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الناشئة وإبراز الأصوات القرآنية الواعدة.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، دعمه الكامل للطفولة، مشددًا على حرص الوزارة على رعاية الأطفال الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم، وقال: "منحاز للطفولة انحيازًا مطلقًا، وإكرامًا للطفولة والمواهب المقبلة سيتم تخصيص حلقة كاملة للأطفال، وأنا داعم لهم بإذن الله حتى يكونوا نجومًا في دولة التلاوة."

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتشجيع الشباب والصغار على حفظ وتجويد القرآن الكريم، وإتاحة الفرصة لهم للظهور على الساحة الإعلامية الدينية.

