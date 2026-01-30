تقدم اتحاد المهن الطبية برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، بطلب رسمي إلى النائب العام، مكتب التعاون الدولي، لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار إدارة الإنتربول للقبض على متهم أضاع على الاتحاد نحو 33 مليون جنيه، تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه، حتى يسترد الاتحاد أمواله كاملة.

وبحسب بيان للاتحاد، يأتي ذلك ردًا على الاستفسارات المتكررة من عدد من الأعضاء بشأن صفقة توريد المواشي التي تعاقد عليها اتحاد نقابات المهن الطبية عام 2018 مع مستثمر أردني والتي أضاعت على الاتحاد نحو 33 مليون جنيه.

وذكر البيان، أن تاريخ هذه الصفقة يرجع لعام 2018 حيث أبرم اتحاد نقابات المهن الطبية عقدًا مع مستثمر أردني لتوريد عجول لمزرعة الاتحاد بقيمة مالية تقارب 33 مليون جنيه، وتم سداد قيمة الصفقة بالكامل نقدًا دون الانتظار لوصول الشحنة إلى مصر إلا أن المستثمر اختفى، مما ترتب عليه ضياع أموال الاتحاد.

وأوضح البيان، أن الاتحاد كان يرأسه في ذلك الوقت الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق، وكان يمثل نقابة الأطباء في مجلس الاتحاد الدكتور إيهاب الطاهر والدكتور محمد عبدالحميد.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إصراره الكامل على استرداد جميع الأموال التي لحقت بها أية خسائر، وعدم التفريط في أي حق من حقوق الاتحاد، التزامًا بمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه أموال الأعضاء وصندوق المعاشات.

كما شدد المجلس، على التزامه الكامل بقرارات الجمعية العمومية، والاقتصار على توظيف أموال الاتحاد في الأوعية الادخارية الآمنة.