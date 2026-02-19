تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، بخصوص ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية وعدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي الحالي.

وبحسب بيان، أشار التقرير، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا واضحًا في الطلب على المياه نتيجة لارتفاع الطلب على مياه الشرب مع الاستعداد لحلول شهر رمضان المبارك، وأيضًا تكثيف أعمال الري للمحاصيل الزراعية المختلفة.

وفي ضوء ما شهدته مدن القناة من طلب مضاعف على مياه الشرب (خاصة محطات مياه الشرب بمدينتي السويس وبورسعيد)، فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بعمل إجراءات تشغيلية على القناطر الرئيسية لفم ترعة الإسماعيلية والقناطر الرئيسية على مسار ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، حيث تم ضخ كميات كبيرة من المياه، والتي كانت جاهزة مسبقًا بمعرفة أجهزة الوزارة أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل تحسبًا لمثل هذه المواقف، وذلك لمواجهة شدة السحب لمياه الشرب والري في هذا التوقيت.

وأشار "سويلم"، إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومنها موجات الحرارة العالية، من خلال التعامل المرن والسريع في إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكة الترع لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في التوقيتات المناسبة.

ووجه "سويلم"، أجهزة مصلحة الري المعنية بمواصلة المتابعة وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، واتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات على مدار الساعة.

