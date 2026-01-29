أعلن حزب الجبهة الوطنية خروج الفنان سامح الصريطي، أمين مساعد لجنة الثقافة والفنون بالحزب، من المستشفى، وذلك بعد مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، خضع على إثرها للرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب بيان، الخميس، أكدت قيادات حزب الجبهة الوطنية أنها اطمأنت على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، معربة عن سعادتها بتحسن حالته واستقرار وضعه الصحي، ومتابعتها المستمرة له خلال فترة العلاج.

ووجه الحزب رسالة طمأنة إلى جمهور ومحبي الفنان سامح الصريطي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وتمام الشفاء، والعودة سريعا لمواصلة عطائه الفني والثقافي، واستكمال دوره الوطني داخل الحزب وخارجه.