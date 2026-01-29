إعلان

توفيق عكاشة لمجدي الجلاد: 7 أكتوبر بتخطيط عالمي.. والدليل "إصحاح شمشون الجبار"

كتب : محمد أبو بكر

02:26 م 29/01/2026

توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر يُعرف باسم "إصحاح شمشمون".

وأضاف "عكاشة"، في حوار مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست "أسئلة حرجة"، ردًا على سؤال "هل منطقة الخليج ودول الخليج سوف تتعرض لتقسيم أو إعادة صياغة أو سياسات جديدة في ظل وجود النظام الملالي في إيران؟"، حيث أكد أن النظام الملالي متبقي له أيام إن لم تكن ساعات، والخليج لم يكن متوقعًا تلك الخطوة، والفولة كانت في إصحاح "شمشمون الجبار"، وهو الذي حدث يوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن "شمشمون"، أسقط المعبد على من فيه أو البيت الذي كان موجودًا بعد اجتماع لتحديد الحكم بالإعدام، وكانت هذه نقطة الانطلاق".

وأكد عكاشة أن "الحدث كان مخططاً بدقة، و7 أكتوبر كان الهدف منها تغيير فلسفة الهلال السني والشيعي لإثبات فشلها والتحول إلى المخطط الجديد وهو فريق الخير والشر".

وحول هجوم حماس في 7 أكتوبر، قال عكاشة: "كان لابد منه لتحديد فريق الخير والشر، وحدد فريق الشر باليساريين والتنظيمات الجهادية التي خرجت جميعها من عباءة الإخوان المسلمين وكل التنظيمات التي خرجت من عباءة النظام الشيعي الإيراني، وكل ذلك سيتم القضاء عليه".

