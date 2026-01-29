كتب- محمد لطفي:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن السياسة الخارجية تعتمد الآن على مبدأ الاتزان قائلاً: يمكن أن ندخل في شراكات إقليمية ودولية دون أن نستجيب إلى الاستقطاب الكامل أو التماهي مع إحدى الدول الكبرى.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: القانون الدولي يضرب به عرض الحائط يوميا، ولكن لابد أن نتعامل معه يومياً وإلا تحولنا إلى غابة، مؤكدا أن الرئيس يرفع مبدأ عدم التدخل في الدول ونطبق ذلك في ليبيا والسودان وكل الدول المجاورة.

وتابع: أي مصري شريف أو عربي لابد أن يشعر بالفخر من الموقف المصري، ولولا الموقف المصري لكنا نشهد التصفية الحقيقية للقضية الفلسطينية ولولا وجود شعب فلسطيني لم يكن هناك وجودا للدولة الفلسطينية، رغم ما تم تقديمه من إغراءات كثيرة للغاية وضغوط عنيفة وكثيفة، وكان موقف الرئيس واضحا من اللحظة الأولى.