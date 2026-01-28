هاني سري الدين : مصر نجحت في العبور من معركة البقاء إلى مرحلة التنمية

أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن الدولة المصرية خاضت رحلة شاقة من التحديات منذ عام 2013، موضحاً أن الأولوية في البداية كانت تنصب على استعادة كيان المؤسسات الوطنية وحمايتها من سيناريوهات الانهيار التي شهدتها دول الجوار، وهو ما اعتبره معركة وجودية نجحت فيها مصر باقتدار.

وقال سري الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إن الحفاظ على تماسك الدولة كان الهدف الأسمى، معتبراً أن ترشح الرئيس السيسي في ذلك التوقيت كان ضرورة لحماية الأمن القومي وإنقاذ البلاد من مخاطر حقيقية كانت تهدد سلامتها.

وأضاف أن الدولة انتقلت بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي "ثورة البنية الأساسية"، حيث واجهت بشجاعة إرثاً من المرافق المتهالكة، بالتوازي مع معركة صحية كبرى نجحت خلالها في القضاء على مرض "فيروس سي" والتهاب الكبد الوبائي الذي كان ينهش في أجساد المصريين لعقود.

وأوضح سري الدين أن المرحلة الثالثة ركزت على "الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أن بناء الدولة داخلياً وتطوير بنيتها التحتية كان له كلفة اقتصادية عالية أدت لفترة من الركود الاستثماري المؤقت، إلا أنها كانت تمهيداً ضرورياً لا يمكن دونه إطلاق أي برنامج إصلاحي ضخم ومستدام.

وأشار إلى أننا نقف الآن على أعتاب المرحلة الرابعة وهي "الإصلاح المؤسسي والهيكلي"، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل في إفساح المجال بشكل أكبر للاستثمارات الخاصة، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل القوة الضاربة في سوق العمل بنسبة تشغيل تصل إلى 80%.

وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في النهوض بقطاع التعليم وتطويره بكافة المحافظات، مضيفاً أن الرهان القادم يجب أن يرتكز على دور القطاع الخاص في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني.

