إعلان

هاني سري الدين : مصر نجحت في العبور من معركة البقاء إلى مرحلة التنمية

كتب : داليا الظنيني

11:09 م 28/01/2026

الدكتور هاني سري الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن الدولة المصرية خاضت رحلة شاقة من التحديات منذ عام 2013، موضحاً أن الأولوية في البداية كانت تنصب على استعادة كيان المؤسسات الوطنية وحمايتها من سيناريوهات الانهيار التي شهدتها دول الجوار، وهو ما اعتبره معركة وجودية نجحت فيها مصر باقتدار.

وقال سري الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إن الحفاظ على تماسك الدولة كان الهدف الأسمى، معتبراً أن ترشح الرئيس السيسي في ذلك التوقيت كان ضرورة لحماية الأمن القومي وإنقاذ البلاد من مخاطر حقيقية كانت تهدد سلامتها.

وأضاف أن الدولة انتقلت بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي "ثورة البنية الأساسية"، حيث واجهت بشجاعة إرثاً من المرافق المتهالكة، بالتوازي مع معركة صحية كبرى نجحت خلالها في القضاء على مرض "فيروس سي" والتهاب الكبد الوبائي الذي كان ينهش في أجساد المصريين لعقود.

وأوضح سري الدين أن المرحلة الثالثة ركزت على "الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أن بناء الدولة داخلياً وتطوير بنيتها التحتية كان له كلفة اقتصادية عالية أدت لفترة من الركود الاستثماري المؤقت، إلا أنها كانت تمهيداً ضرورياً لا يمكن دونه إطلاق أي برنامج إصلاحي ضخم ومستدام.

وأشار إلى أننا نقف الآن على أعتاب المرحلة الرابعة وهي "الإصلاح المؤسسي والهيكلي"، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل في إفساح المجال بشكل أكبر للاستثمارات الخاصة، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل القوة الضاربة في سوق العمل بنسبة تشغيل تصل إلى 80%.

وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في النهوض بقطاع التعليم وتطويره بكافة المحافظات، مضيفاً أن الرهان القادم يجب أن يرتكز على دور القطاع الخاص في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هاني سري الدين حزب الوفد أحمد موسى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة في أول اجتماع بـ2026
أخبار البنوك

المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة في أول اجتماع بـ2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون