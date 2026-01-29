هاني سري الدين: المشهد السياسي يحتاج نهضة في العمل الحزبي

أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهيكل وزارة الاستثمار، معتبراً إياها حالياً "وزارة بلا حقيبة" تفتقر للأدوات التنفيذية، حيث طالب بإسناد هيئات حيوية لتبعيتها، مثل مصلحة السجل التجاري، لتمكينها من أداء دورها بفاعلية.

وقال سري الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن المشهد السياسي يحتاج إلى نهضة في العمل الحزبي وتقوية دور المحليات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابية بمعدلات استثمار تجاوزت الأرقام المعتادة، إلا أن الطموح يتطلب الوصول إلى مستويات أعلى بكثير.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تفرض على الدولة التركيز على "الإصلاح المؤسسي" كركيزة أساسية لدعم القطاع الخاص ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشدداً على أن العامين القادمين يتطلبان إدارة حازمة للملف الاقتصادي تضمن عدم زيادة المديونية الخارجية عبر تعظيم إيرادات النقد الأجنبي وزيادة احتياطي الدولار.

وأوضح سري الدين أن استدامة النمو تتطلب تقليص حجم الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى أن البورصة المصرية تظل "المرآة الحقيقية" للاقتصاد، وأن زيادة أحجام التداول فيها هي الضمانة الأساسية لمنع التلاعب وتعزيز الحوكمة، رغم تأثر السوق بالاضطرابات الإقليمية المحيطة.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة