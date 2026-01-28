عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، والإطلاع على التجربة التركية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ونوروالله كوموس، نائب وزير الصحة التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، فضلًا عن وفد تركي ضم مسئولين بوزارة الصحة التركية وعددا من شركات القطاع الخاص المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.

ورحّب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، بنائب وزير الصحة التركي والسفير التركي والوفد المرافق لهما، مؤكداً تطلعه إلى التعاون مع الحكومة التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، قائلًا: أعلم جيدا أن تركيا لها تجربة جيدة للغاية في هذا المجال، ونتطلع إلى مشاركة خبرات الجانب التركي معنا في هذا الصدد.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إن الفترة الماضية شهدت عددا من الزيارات المتبادلة بين مسئولي وزارة الصحة في كل من مصر وتركيا، مشيرًا في هذا السياق إلى زيارته إلى تركيا في شهر نوفمبر 2025، وهي الزيارة التي اطلع فيها الوزير عن قرب على التجربة التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP.

واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في هذا الصدد الفرص الممكنة للتعاون مع الجانب التركي في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، التي تضم جميع التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم الخدمات العلاجية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية من خلال مدينة خضراء مزودة بأحدث الأساليب التكنولوجية، يصل عدد الأسرة بها إلى 4200 سرير، وتضم 18 معهداً متخصصاً، ومبنى طوارئ مركزي، ومبنى المعامل التخصصية، ومجمعا للعيادات ومركزا للأبحاث ومركزا للتدريب والمؤتمرات، وذلك على مساحة 230 فدانا.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الصدد عددا من النماذج التصميمية لمشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بمكوناته المختلفة.

وخلال الاجتماع، أعرب السفير التركي لدى مصر عن تقديره للعلاقات المتميزة بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه أن يكون اجتماع اليوم بداية جديدة لتعزيز التعاون المصري التركي في المجال الصحي، منوهاً إلى خبرة الشركات التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الصحة التركي إنه تم خلال الفترة الماضية التوافق بين وزارتي الصحة التركية والمصرية على التعاون المشترك في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، واليوم لدينا شركتان جاءتا لتستعرضا تجربتهما الرائدة في مثل هذه المشروعات سواء في تركيا أو دول أخرى.

وفي غضون ذلك، عرض مسئولو الشركتين المخططات الرئيسية لعدد من السيناريوهات الخاصة بإنشاء المدن الطبية، وكذا النماذج الفنية والمالية الخاصة بهذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استقبال عرض فني ومالي لنموذج الشراكة المقترحة، مؤكداً أنه سيدعم تسريع وتيرة هذه المشروعات.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة