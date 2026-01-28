إعلان

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 28/01/2026
كتب – أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 29 يناير 2026 وحتى الاثنين 02 فبراير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وحذّرت "هيئة الأرصاد الجوية"، المواطنين من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الخميس 29 يناير على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية)، بسبب نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأوضحت "الهيئة"، أن هناك نشاطًا للرياح من الخميس 29 يناير وحتى الاثنين 02 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الاثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الخميس إلى الاثنين، وجاءت على النحو التالي:

الخميس 29 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 24 درجة

الجمعة 30 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 25 درجة

السبت 31 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة، العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 26 درجة

الأحد 01 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة

الاثنين 02 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 27 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول خاصة مع نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

