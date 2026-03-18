إيران:هجوم يستهدف منشآت الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي

كتب : محمود الطوخي

02:45 م 18/03/2026

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن منشآت الغاز الطبيعي المرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" البحري الضخم تعرضت لهجوم الأربعاء، في تطور ميداني يعكس اتساع دائرة الاستهدافات في المنطقة.

تفاصيل الهجوم على منشآت الغاز الطبيعي

وذكر التلفزيون الإيراني ووكالة أنباء "إيرنا" الحكومية، أن هجوما استهدف منشآت الغاز الطبيعي الواقعة في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر في جنوب إيران.

ولم تقدم المصادر الرسمية تفاصيل إضافية على الفور حول حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن هذا الاستهداف الذي طال واحدة من أهم البنى التحتية للطاقة في البلاد.

أهمية منشآت الغاز الطبيعي في حقل بارس

وتتشارك إيران هذا الحقل البحري في الخليج العربي مع قطر، التي تعرضت بدورها لهجمات متكررة خلال الحرب الحالية إلى جانب دول خليجية عربية أخرى.

ويمثل استهداف منشآت الغاز الطبيعي في هذه المنطقة الحساسة تصعيدا خطيرا يهدد إمدادات الطاقة الإقليمية والدولية.

الجهة المنفذة للهجوم على منشآت الغاز الطبيعي

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي هو من نفذ الهجوم الأخير على منشآت الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، تشير التقارير الميدانية إلى أن الولايات المتحدة كانت تعمل بشكل أساسي وتكثف عملياتها العسكرية في مناطق جنوب إيران.

وفي وقت سابق، هاجمت الولايات المتحدة جزيرة "خرج" والتي تُعد محطة إيران النفطية الرئيسية، مما يرجح استمرار استراتيجية استهداف البنية التحتية الاقتصادية ومرافق الطاقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي، لتقويض قدرات طهران في ظل النزاع الجاري.

