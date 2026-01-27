يوسف زيدان يزعم مصادرة "سفر العذارى" من معرض الكتاب.. و"مجاهد" يرد

كتب- محمد لطفي:

زعم الكاتب والروائي يوسف زيدان مصادرة روايته الجديدة "سفر العذارى" من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإلغاء حفل توقيع الرواية دون إبداء أسباب.

وقال زيدان على حسابه في موقع فيسبوك إن ناشر الرواية اتصل به من المعرض لإبلاغه بسحب الرواية وإلغاء حفل التوقيع الذي كان مقررًا الخميس المقبل.

بدوره، نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض الكتاب، ما ذكره زيدان، ونشر صورًا للرواية من دار النشر اليوم.

وقال عبر حسابه على فيسبوك: "على مسؤوليتي الشخصية، هذه صورة رواية د. يوسف زيدان بمعرض الكتاب اليوم، ولو حد من الهيئة قال للناشر شيلها يتفضل يقول".

وأضاف: "حفل توقيع هذه الرواية ليس ببرنامج المعرض الرسمي أساسًا، والبرنامج موجود لديكم على كل المواقع، ولا نعرف أي معلومات بشأن هذا الموضوع".