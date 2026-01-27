إعلان

يوسف زيدان يزعم مصادرة "سفر العذارى" من معرض الكتاب.. و"مجاهد" يرد

كتب : مصراوي

09:13 م 27/01/2026

رواية يوسف زيدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:
زعم الكاتب والروائي يوسف زيدان مصادرة روايته الجديدة "سفر العذارى" من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإلغاء حفل توقيع الرواية دون إبداء أسباب.

وقال زيدان على حسابه في موقع فيسبوك إن ناشر الرواية اتصل به من المعرض لإبلاغه بسحب الرواية وإلغاء حفل التوقيع الذي كان مقررًا الخميس المقبل.

بدوره، نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض الكتاب، ما ذكره زيدان، ونشر صورًا للرواية من دار النشر اليوم.

وقال عبر حسابه على فيسبوك: "على مسؤوليتي الشخصية، هذه صورة رواية د. يوسف زيدان بمعرض الكتاب اليوم، ولو حد من الهيئة قال للناشر شيلها يتفضل يقول".

وأضاف: "حفل توقيع هذه الرواية ليس ببرنامج المعرض الرسمي أساسًا، والبرنامج موجود لديكم على كل المواقع، ولا نعرف أي معلومات بشأن هذا الموضوع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف زيدان معرض الكتاب سفر العذارى أحمد مجاهد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
رياضة محلية

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
صورة اليوم بمعرض الكتاب| ظهور بارز للأديب الفلسطيني المحرر باسم خندقجي
أخبار مصر

صورة اليوم بمعرض الكتاب| ظهور بارز للأديب الفلسطيني المحرر باسم خندقجي
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟