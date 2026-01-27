إعلان

أين تذهب في معرض الكتاب؟.. تعرف على أبرز الندوات والفعاليات- صور

كتب : مصراوي

03:48 ص 27/01/2026
كتب- أحمد الجندي:

تواصل الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقديم برنامج ثري من الأنشطة الثقافية والفنية، إذ كشفت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن تفاصيل برنامج اليوم الثالث للنشاط الثقافي، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

يشهد برنامج الفعاليات احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس، إلى جانب إحياء الذكرى المئوية لانطلاق عصر التليفزيون، في إطار تسليط الضوء على محطات فارقة في التاريخ الوطني والإعلامي المصري.

تتناول الندوات واللقاءات الثقافية عددًا من القضايا المرتبطة بالدراما المصرية، بالإضافة إلى مدرسة التلاوة، باعتبارهما جزءًا أصيلًا من ملامح الهوية الثقافية الوطنية، ودورهما في تشكيل الوعي الجمعي عبر الأجيال المختلفة.

وفي خطوة تُنفذ لأول مرة داخل المعرض، أعلنت الهيئة تخصيص قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع، على أن تُستخدم حصريًا لإقامة حفلات توقيع الكتب وتنظيم مناقشات الإصدارات الجديدة، استجابةً لمطالب الناشرين وتيسيرًا على الجمهور والكتاب.

