معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى المليوني زائر خلال خمسة أيام

كتب : مصراوي

10:01 م 26/01/2026

معرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:
حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين 2,169,701 زائرًا خلال خمسة أيام فقط من فتح أبوابه للجمهور، محققًا اليوم الاثنين حضورًا بلغ 346,789 زائرًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس المكانة الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه الحدث الثقافي الأهم الذي تحتضنه القاهرة، وإحدى أبرز التظاهرات الثقافية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاوز عدد الزائرين خلال أيام قليلة حاجز المليونين يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الجمهور المصري بالثقافة والمعرفة، وتزايد الوعي المجتمعي بأهمية القراءة ودورها المحوري في بناء الإنسان.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض تشهد تنوعًا ثريًا في الفعاليات والبرامج الثقافية والفكرية والفنية، إلى جانب التطوير المستمر في منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يرسخ تقديم تجربة ثقافية متكاملة تستجيب لتطلعات مختلف الفئات العمرية، وتعزز من دور المعرض كملتقى سنوي جامع للمبدعين والمفكرين والجمهور.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، فيما يُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض

