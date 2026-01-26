وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر بين المحافظات للعام الحالي بشكل كامل، بعد استعراض شامل لجميع الطلبات على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة.

وجاء الاعتماد الرسمي عقب اطلاع الحضور على المنظومة الإلكترونية التي صممتها الوزارة، والتي تستقبل طلبات النقل وتفرزها تلقائيًا وفق معايير دقيقة، تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأئمة والخطباء بين المحافظات، مع مراعاة العجز والزيادة في كل محافظة وأولوية ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.



وأكد الوزير في بيان له، اليوم، أن الاعتماد الكامل للحركة على المنظومة الرقمية يعكس نجاح التجربة السابقة للعام الماضي، ويضمن أن جميع الطلبات المقبولة أو المرفوضة يتم التعامل معها وفق معايير واضحة، دون تدخل بشري أو تأثير للأهواء الشخصية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الذكية توفر متابعة لحظية لكل خطوات الحركة، مما يسهل على الوزارة إدارة ملف التنقلات بشكل أكثر دقة وفاعلية، ويحقق التوازن بين احتياجات المساجد وحقوق العاملين فيها.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة رأت ضرورة إيجاد آلية منظمة وعادلة للتخفيف عن أبنائها، قائلًا: "من هنا بدأت الفكرة، بحثًا عن حل حقيقي لأبناء وزارة الأوقاف يحقق لهم الاستقرار الأسري والوظيفي"، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ التجربة فعليًا العام الماضي.

وأوضح وزير الأوقاف أنه خلال العام الماضي تلقت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أنه مع بدء عمليات الفرز تبين وجود نحو 2000 طلب لا تمت بصلة لوزارة الأوقاف، ما شكل عبئًا بشريًا وتنظيميًا بالغ الصعوبة.

وأكد الأزهري أنه أدرك في ذلك الوقت أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة لن تكون كافية لإنجاز هذه المهمة الضخمة في الإطار الزمني المحدد، مضيفًا: "لجأت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرحت له الموقف كاملًا، وأكدت أننا في حاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من إعلان الحركة في موعدها".

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة



قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها



موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



