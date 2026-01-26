إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقما قياسيا جديدا بختام جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

03:14 م 26/01/2026

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.39% عند مستوى 47507 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى تاريخي.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 524 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.85% عند مستوى 46857 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

