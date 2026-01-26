إعلان

علاج الألم".. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للمستشفيات التعليمية

كتب : أحمد جمعة

12:06 م 26/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لعام 2026، تحت شعار "علاج الألم"، والذي يُعقد على مدار يومي 26 و27 يناير، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.


يشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من مسؤولي وزارة الصحة وكبار الأطباء والعلماء والباحثين في مختلف التخصصات الطبية، حيث يتخذ شعار "علاج الألم" محورًا رئيسيًا للنقاشات العلمية، من خلال برنامج علمي مكثف يضم 40 جلسة علمية تناقش أحدث المستجدات والأساليب العلاجية المتطورة في مجال تسكين وعلاج الألم بمختلف أنواعه.


ويتضمن المؤتمر إلقاء ما يزيد على 200 محاضرة علمية يقدمها أكثر من 200 أستاذ وخبير من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومختلف الجامعات المصرية، بما يعكس ثراء المحتوى العلمي وتنوع الخبرات المشاركة، ويعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.


كما يشمل برنامج المؤتمر تنظيم 20 ورشة عمل تدريبية متخصصة، تستهدف جميع فئات القطاع الطبي من أطباء وصيادلة وهيئة تمريض، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الكوادر الصحية وتنمية مهاراتهم العملية والعلمية، حيث يتولى تنظيم هذه الورش مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي تطبيقي عالي الجودة.

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة

