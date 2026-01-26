إعلان

بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة

كتب : أحمد العش

10:16 ص 26/01/2026 تعديل في 10:42 ص

نقابة المحامين

قالت نقابة المحامين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام، باشرت في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائيةٍ مشهودة، التحقيقات بشأن واقعة نيابة النزهة، وذلك بحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة، إذ استمعت النيابة إلى أقوال المحامين وشهود الواقعة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، الاثنين، أنه بسؤال شهود المحامين أنفسهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة، أسفرت التحقيقات عن وجود تجاوزات بدرت، ستكون محل نظر وبحث من قبل النقابة العامة للمحامين.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حتى صدوره، وأعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب الزملاء الشهود والمشكو في حقهم، عن بالغ امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النزيهة التي جرت بها التحقيقات، دون تفرقة بين عناصر الواقعة.

وأكد الحاضرون من النقابة العامة للمحامين، تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكافة أعضائها، وما تمثله من ركنٍ ركين للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، في الوقت الذي أعربت فيه رئاسات النيابة العامة عن تقديرها الكامل للمحاماة وللمحامين، ولدورهم ورسالتهم السامية في دعم منظومة العدالة.

نقابة المحامين

