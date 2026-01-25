إعلان

نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق

كتب : أحمد جمعة

11:38 م 25/01/2026

جولة نائب وزير الصحة

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لتعزيز التواجد الميداني وضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير السلامة. بدأت الجولة بمستشفى إمبابة العام، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، الجراحة، العظام، الباطنة، الأطفال، الرعاية المركزة، بنك الدم، الأشعة، والتحاليل، ووجه بـ:

• زيادة أعداد الأطباء بالطوارئ لمواجهة كثرة الحالات.

• توزيع التمريض بشكل أفضل وتسجيل الحالات المحتاجة للرعاية المركزة على المنظومة الإلكترونية.

• تقليل أعداد المرافقين المخالفين للتعليمات.

• التزام الأطباء بالمرور الدوري على الحالات، خاصة الأطفال، حيث لوحظ تكدس شديد مع ممرضة واحدة فقط.

• تحويل طبيبة المعمل للتحقيق لعدم تواجدها أثناء النوبتجية. • التنسيق العاجل مع بنك الدم الإقليمي لتوفير النواقص وتأمين مخزون استراتيجي.

• الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية.

• رفع معدلات تشغيل غرف العمليات واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل.

وفي ختام الزيارة للمستشفى، وجه نائب الوزير بتحويل إدارة المستشفى والمتغيبين عن العمل للتحقيق، للتقصير الواضح في أداء المهام، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إخلال يمس سلامة المواطنين. واستكمل الجولة بتفقد مركز طب أسرة ميت عقبة (إدارة العجوزة الصحية)، حيث تبين انتظام الطبيب النوبتجي والممرضة وتقديم الخدمات بشكل جيد. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الجولات تأتي للتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، ومتابعة الالتزام بالمعايير لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

عمرو قنديل مستشفى امبابة العام وزارة الصحة

