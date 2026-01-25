إعلان

أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"

كتب : داليا الظنيني

11:31 م 25/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد الإعلامي أحمد موسى ذكريات لقاءاته الخاصة مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، كاشفًا عن كواليس لم تُنشر من قبل حول علاقة مبارك بقيادات الجيش وموقفه من القضايا الجدلية التي سبقت رحيله عن السلطة.

وقال "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten"، إن الرئيس الأسبق أعرب له عن شعوره بالحزن من المشير حسين طنطاوي، مبرراً ذلك بإحساسه بالظلم نتيجة الطريقة التي عومل بها في تلك الفترة، رغم زيارة المشير له في مستشفى المعادي. ونقل موسى عن مبارك قوله إن تلك المعاملة كانت تهدف إلى "تجاوز المرحلة" سياسياً بأي ثمن.

وأضاف أن مبارك شعر بإهانة بالغة جراء الإصرار على نقله إلى سجن طرة، موضحًا أنه نشر حينها تقارير تؤكد عدم جاهزية مستشفى السجن لاستقبال حالته الصحية، إلا أن ضغوطاً من جماعة الإخوان المسلمين وقوى أخرى كانت تدفع بقوة نحو إتمام هذا النقل رغم عدم ملاءمة المكان طبياً.

وأكد أن الرئيس مبارك نفى له بشكل قاطع وحاسم كافة أنباء "توريث الحكم" لنجله، مشيراً إلى أن هذا النفي تم بحضور جمال وعلاء مبارك شخصياً. واختتم موسى بتوضيح وجهة نظر الرئيس الراحل، بأن حركة "كفاية" هي من روجت لتلك الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وإسقاطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى محمد حسني مبارك الإعلامي نشأت الديهي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية
شئون عربية و دولية

نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي