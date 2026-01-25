أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"

استعاد الإعلامي أحمد موسى ذكريات لقاءاته الخاصة مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، كاشفًا عن كواليس لم تُنشر من قبل حول علاقة مبارك بقيادات الجيش وموقفه من القضايا الجدلية التي سبقت رحيله عن السلطة.

وقال "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten"، إن الرئيس الأسبق أعرب له عن شعوره بالحزن من المشير حسين طنطاوي، مبرراً ذلك بإحساسه بالظلم نتيجة الطريقة التي عومل بها في تلك الفترة، رغم زيارة المشير له في مستشفى المعادي. ونقل موسى عن مبارك قوله إن تلك المعاملة كانت تهدف إلى "تجاوز المرحلة" سياسياً بأي ثمن.

وأضاف أن مبارك شعر بإهانة بالغة جراء الإصرار على نقله إلى سجن طرة، موضحًا أنه نشر حينها تقارير تؤكد عدم جاهزية مستشفى السجن لاستقبال حالته الصحية، إلا أن ضغوطاً من جماعة الإخوان المسلمين وقوى أخرى كانت تدفع بقوة نحو إتمام هذا النقل رغم عدم ملاءمة المكان طبياً.

وأكد أن الرئيس مبارك نفى له بشكل قاطع وحاسم كافة أنباء "توريث الحكم" لنجله، مشيراً إلى أن هذا النفي تم بحضور جمال وعلاء مبارك شخصياً. واختتم موسى بتوضيح وجهة نظر الرئيس الراحل، بأن حركة "كفاية" هي من روجت لتلك الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وإسقاطها.