حاتم النجيب: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة تصل لـ40% مقارنة بالعام الماضي

كتب : داليا الظنيني

11:13 م 25/01/2026

حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، صحة الأنباء المتداولة حول وصول سعر ورق العنب إلى 200 جنيه، وقال إن موسم ورق العنب الحقيقي يبدأ في شهر مارس كونه محصولاً صيفياً بامتياز، موضحاً أن شجيرات العنب لا تُنتج أوراقاً خلال فصل الشتاء، مما يجعل وجود المنتج "الطازج" في الأسواق حالياً أمراً مستحيلاً من الناحية الزراعية.

وأضاف النجيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن ما قد يجده المواطنون في المتاجر حالياً هو ورق عنب "مُصنّع" أو محفوظ داخل برطمانات وعبوات مغلفة، وهو بديل مؤقت للمنتج الطازج، مؤكداً أن الشائعات المثارة على منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة وتهدف فقط لإثارة البلبلة حول أسعار المحاصيل.

وفيما يخص حالة السوق بوجه عام، قال نائب رئيس الشعبة إن الأسواق المصرية تعيش حالة من الاستقرار والوفرة في كافة الأصناف الشتوية، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياجات بالكامل مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأن حدوث نقص في أي صنف أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وذكر أن السلع الأساسية كالطماطم والبطاطس والبصل تشهد وفرة كبيرة في المعروض، لافتاً إلى أن أسعار المنتجات الزراعية هذا العام سجلت انخفاضاً ملموساً بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في محاصيل الفراولة والموز والبرتقال، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في القوة الشرائية للمواطنين.

