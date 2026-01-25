إعلان

نقابة الصيادلة: التركيبات الصيدلانية مسموح بها فقط بناء على وصفة الطبيب

كتب : داليا الظنيني

10:43 م 25/01/2026

نقابة الصيادلة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قانون التركيبات الصيدلانية واضح وصريح فيما يتعلق بتحضير الأدوية داخل الصيدليات، موضحًا أن المادة 28 من القانون تسمح للصيدلي بتحضير الأدوية بناءً على وصفة طبية، مع الالتزام بأن تكون الأدوية دستورية وغير مخالفة للوائح المعمول بها.

وأشار محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا يجوز تركيب أي دواء موجود بالفعل ويتم تصنيعه محليًا أو متوفر في الأسواق، إلا في حالات خاصة تتعلق بتغيير التركيز لتناسب حالة المريض، مثل الحساسية أو تعديل الجرعة للأطفال أو تحويل الدواء إلى شكل مناسب للشرب.

ونوه محفوظ رمزى، بأن التركيبات الدوائية يجب أن تُحضّر في معامل مجهزة وفق المواصفات الصيدلانية المعتمدة، لضمان الجودة والسلامة، مع الابتعاد عن أي ممارسات غير قانونية، مضيفًا أن التطور العالمي في مجال الصيدلة يفرض الالتزام بمعايير دقيقة عند تحضير التركيبات داخل الصيدليات، مؤكّدًا أن الالتزام بالوصفة الطبية شرط أساسي لأي تركيب دوائي.

