لميس الحديدي: اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية ينذر بضربة محتملة لإيران

كتب : داليا الظنيني

10:38 م 25/01/2026

لميس الحديدي

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الإقليم بات يعيش حالة من الغليان بالتزامن مع الأنباء التي تؤكد اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" من مياه الشرق الأوسط، وما يرافقها من تحذيرات إسرائيلية لشركات الطيران بمطار "بن غوريون".

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها "الصورة"، المذاع على شاشة "النهار"، أن هذه التحركات العسكرية المكثفة قد تكون مؤشرًا قويًا على اقتراب توجيه ضربة عسكرية لإيران، أو على الأقل تمثل رسائل تهديد وإنذار شديدة اللهجة، مما يرفع احتمالات التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة خلال الساعات القادمة.

وذكرت أن مصر تترقب بحذر هذه التطورات، مع التركيز بشكل أساسي على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم، مؤكدة أن هذه الخطوة هي المفتاح الأساسي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة بشكل عاجل، وتسهيل خروج الجرحى لتلقي العلاج.

وأوضحت الحديدي أن فتح المعبر سيمهد الطريق لبدء عمليات إعادة الإعمار الضرورية، لافتة إلى وجود مقترح بأن يتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الإشراف على المعبر مع رقابة إسرائيلية عن بعد، إلا أن تعنت وتلكؤ الجانب الإسرائيلي لا يزال يقف عائقاً أمام تنفيذ هذا المسار الإنساني.

لميس الحديدي حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن الشرق الأوسط مطار بن غوريون إيران قطاع غزة

