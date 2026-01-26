نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم، مضيفا "سنفتح المعبر بمجرد استكمال عملية تحديد مكان جثة ران جويلي وفقا للاتفاق مع واشنطن".

وأكد مكتب نتنياهو، التزامه بإعادة جثة جويلي، متعهدا بعدم ادخار جهد في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية، إن مسألة آلية تشغيل معبر رفح حسمت نهائيا، على الرغم من التصريحات الرسمية في إسرائيل.

وأشارت، إلى أنه تقرر إنشاء نقطة تفتيش جديدة تُعرف بـ"معبر رفح 2" تحت المسؤولية الإسرائيلية بالقرب من المعبر الرئيسي؛ استعدادا لافتتاحه ضمن "المرحلة الثانية" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت البث العبرية، أن الخطة ستسمح بفتح المعبر خلال 48 ساعة من الموافقة النهائية، وتعتمد على نظام "التفتيش عن بعد"، مشيرة إلى أنه بعثة الاتحاد الأوروبي والمخابرات العامة الفلسطينية ستتوليان الإدارة الميدانية للمعبر، بينما تقوم إسرائيل بمراجعة قوائم الداخلين التي يرسلها الفريق الأوروبي، وإجراء تفتيش إلكتروني يشمل "تصوير الوجه والهوية" عبر أنظمة مراقبة متطورة.

وذكر مصدر فلسطيني كبير للبث العبرية، أن بعض أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس الذين غادروا غزة لتلقي العلاج سيتمكنون من العودة عبر المعبر دون أن تتمكن إسرائيل من منع ذلك فعليا.

كذلك، سيخصص "معبر رفح 2" لإجراء عمليات تفتيش إضافية تهدف لمنع التسلل وإحباط التهريب، مع تلقي معلومات استخباراتية من الفريق الأوروبي الذي يدير المعبر الرئيسي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان علي شعث رئيس حكومة التكنوقراط الفلسطينية، خلال اجتماع "مجلس السلام" في دافوس، أن المعبر سيفتح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين.

وأفادت قناة "الشرق" السعودية، بأن واشنطن مارست ضغوطا على تل أبيب لتسريع العملية لتمكين لجنة التكنوقراط من دخول غزة.