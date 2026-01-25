شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

خدمة جديدة من السكة الحديد.. احجز الآن على عربات نوم بين القاهرة وأسوان

أتاحت هيئة السكك الحديدية الحجزَ على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM) بين (القاهرة/ أسوان) والعكس، من خلال شبابيك التذاكر .

ونوهت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تحسين مستوى الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب علي رحلات الوجه القبلي.

زاهي حواس يعلن عن حملة لاستعادة المسلة المصرية المسروقة في بريطانيا

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن مصر تستعد لإطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية المسروقة والموجودة في بريطانيا، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميًا عن هذا الملف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات أكثر قوة على مستوى استرداد الحقوق الحضارية المصرية.

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة

استقبل الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، المواطن صاحب الفيديو المتداول الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق؛ للاستماع إلى شكواه والوقوف على ملابساتها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل.

بدء تطبيق التذكرة الموحدة لأتوبيسات العاصمة الإدارية بـ5 جنيهات اعتبارًا من فبراير

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل المصري موضحاً أن الدولة المصرية، بقيادة واعية، تخطو خطوات جادة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي حديث، إلا أن هذا التطور التكنولوجي المتسارع، وعلى رأسه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض تحديات حقيقية على أنماط التشغيل التقليدية، ويؤثر بشكل مباشر على عدد من الوظائف الحالية، في مقابل خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.

شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

