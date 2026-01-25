إعلان

خدمة جديدة من السكة الحديد.. احجز الآن على عربات نوم بين القاهرة وأسوان

كتب : أحمد السعداوي

03:24 م 25/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هيئة السكك الحديدية
  • عرض 3 صورة
    هيئة-السكك-الحديدية-(2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أتاحت هيئة السكك الحديدية الحجزَ على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM) بين (القاهرة/ أسوان) والعكس، من خلال شبابيك التذاكر .

ونوهت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تحسين مستوى الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب علي رحلات الوجه القبلي.

ويُذكر أن الهيئة أعلنت تشغيل عدد 2 قطار بعربات (نوم/ Premium) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/ 2/ 2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلى أسوان، على أن يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي، اعتبارًا من يوم الأحد 8/ 2/ 2026 تشغيل قطار 1091 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من أسوان إلى القاهرة على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالي طبقًا للجداول المرفقة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة السكك الحديدية عربات نوم قطارات القاهرة وأسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
حوادث وقضايا

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
أخبار المحافظات

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
اقتصاد

الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي