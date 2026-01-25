أتاحت هيئة السكك الحديدية الحجزَ على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM) بين (القاهرة/ أسوان) والعكس، من خلال شبابيك التذاكر .

ونوهت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تحسين مستوى الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب علي رحلات الوجه القبلي.

ويُذكر أن الهيئة أعلنت تشغيل عدد 2 قطار بعربات (نوم/ Premium) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/ 2/ 2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلى أسوان، على أن يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي، اعتبارًا من يوم الأحد 8/ 2/ 2026 تشغيل قطار 1091 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من أسوان إلى القاهرة على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالي طبقًا للجداول المرفقة .