إعلان

زاهي حواس يشيد بدعم الرئيس السيسي لاستعادة آثار مصر المسروقة

كتب : أحمد العش

03:21 م 25/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (1)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (2)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (4)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (6)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (7)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (8)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (9)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (10)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (3)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (12)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (11)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (14)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (15)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (13)
  • عرض 16 صورة
    زاهي حواس يكشف كواليس الصدام مع متحف برلين بسبب رأس نفرتيتي (16)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر في جهود استعادة آثار مصر المسروقة، مشيرًا إلى أن الرئيس هو الوحيد الذي يظهر اهتمامًا جادًا بهذا الملف، وأنه يتلقى من وقت لآخر خطابات رسمية لمتابعة آخر المستجدات.

جاء ذلك خلال حديث "حواس" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، إذ انتقد اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970، معتبرًا أنها تشرعن الاحتفاظ بالآثار التي خرجت من مصر قبل هذا التاريخ، حتى وإن ثبت أن خروجها تم بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.

وأكد وزير الآثار الأسبق، أن المتاحف الأوروبية لا تزال تحتفظ بآلاف القطع الأثرية المصرية داخل مخازنها بعيدًا عن العرض العام للجمهور.

ودعا عالم المصريات، إلى ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"العقلية الاستعمارية" في إدارة المتاحف العالمية، مؤكدًا أن مصر تقود حاليًا حملة دولية لجمع توقيعات قانونية للمطالبة بحقوقها التاريخية.

وأشار "حواس"، إلى أن عدد الموقعين تجاوز حتى الآن 100 ألف شخص، لافتًا إلى حزنه لأن الحملة لم تصل بعد إلى مليون توقيع على الرغم من أن عدد سكان مصر يتجاوز 120 مليون نسمة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، أن أغلب هذه التوقيعات جاءت من أجانب من مختلف دول العالم، تمهيدًا لرفع دعاوى قانونية دولية بدعم من محامين متطوعين من الخارج.

اقرأ أيضًا:

حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل

"سلامة الغذاء": 210 ألف طن صادرات غذائية.. والموالح والبطاطا في الصدارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاهي حواس الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي آثار مصر المسروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد
اقتصاد

مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد
الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
اقتصاد

الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
ممثل الصحة العالمية: إنجازات مصر الصحية "رسالة أمل" للمنطقة كلها
أخبار مصر

ممثل الصحة العالمية: إنجازات مصر الصحية "رسالة أمل" للمنطقة كلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي