ما الفحوصات التي تشملها مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟

كتب : أحمد جمعة

03:16 م 25/01/2026

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن المبادرة تغطي أكثر من 3700 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وتستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر.

وبحسب بيان، أشار إلى تنفيذ نحو 13 مليون استبيان صحي خلال العامين الماضيين، في إطار توسيع قاعدة الكشف المبكر.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وأوضح أن الفحوصات تشمل تحاليل الدم، وفحوصات أورام القولون، ودلالات أورام البروستاتا، والأشعة المقطعية منخفضة الشدة للرئة، إلى جانب مسحات عنق الرحم للسيدات، مؤكدًا أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان.

وأضاف أنه جرى فحص أكثر من 6250 فتاة وسيدة للكشف عن سرطان عنق الرحم خلال الشهور الماضية، مع تنفيذ ما بين 10 إلى 11.5 ألف منظار عنق رحم، فضلًا عن تنفيذ مراحل التطعيم المدرسي على ثلاث مراحل لحماية الأبناء والبنات.

