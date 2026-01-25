إعلان

زاهي حواس: مصر بحاجة إلى 1000 عالم آثار للتصدي للخرافات

كتب : أحمد العش

02:53 م 25/01/2026
    الدكتور زاهي حواس
    الدكتور زاهي حواس
    الدكتور زاهي حواس

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه من الضروري أن تمتلك مصر خطابًا علميًا قادرًا على مواجهة الادعاءات والأساطير المرتبطة بالحضارة المصرية، مشددًا على أهمية إعداد ما لا يقل عن 1000 عالم آثار مصري للتصدي للخرافات المتعلقة ببناء الأهرامات وغيرها، مؤكدًا: "لدينا أعظم حضارة في العالم، ومصر أعظم بلد في الدنيا".

وأضاف "حواس"، خلال محاضرته في القاعة الرئيسية بمركز مصر للمعارض الدولية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن على الجمهور التعرف على أنشطة مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، التي تنظم ندوات علمية، وأنشطة ثقافية وزيارات ميدانية، بهدف نشر الوعي الأثري وتعزيز الانتماء للحضارة المصرية، قبل أن يشير إلى توظيف الفنون في خدمة التاريخ.

وقال عالم المصريات، إنه تم إنتاج 3 أفلام وثائقية تناولت مسيرته العلمية والإنسانية، منها فيلم "ملك الأهرامات"، وفيلم "المصري"، إضافة إلى فيلم ثالث استغرق تنفيذه 3 سنوات ومدته ساعة ونصف الساعة، عُرض في هوليوود وتحدث فيه عن رحلته العلمية بصوته.

وكشف "حواس"، عن صدور كتاب جديد وسلسلة من العروض الفنية المستوحاة من مسيرته، أبرزها أوبرا ضخمة عن الملك توت عنخ آمون، استغرق إعدادها وكتابتها نحو 3 سنوات، بالتعاون مع كاتب إيطالي ومؤلف موسيقي عالمي، في تجربة تمزج بين الفن والموروث الحضاري المصري، بهدف تقديم التاريخ القديم برؤية إبداعية معاصرة.

وأوضح أن العرض الأول للأوبرا سيُقام في 4 فبراير المقبل بدعوة من السفارة الإيطالية، بحضور نحو 350 شخصية مصرية، على أن يكون ذلك تمهيدًا لعرضها لاحقًا داخل المتحف المصري الكبير أو بمنطقة الأهرامات، ضمن استراتيجية توظيف الفنون العالمية للترويج للحضارة المصرية دوليًا.

ودعا الدكتور زاهي حواس، في سياق حديثه عن المشروعات المتحفية، إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، موضحًا أن السيدة سوزان مبارك شاركته في بناء المتحف خطوة بخطوة، قبل أن يستعرض تفاصيل نقل تماثيل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني، وتوفير التمويل اللازم بالتعاون مع الجانب الياباني، فضلًا عن إنشاء متحف مراكب الملك خوفو بجوار المتحف المصري الكبير.

الدكتور زاهي حواس الحضارة المصرية بناء الأهرامات

