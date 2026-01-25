إعلان

اليوم.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالقاهرة (رابط للاستعلام)

كتب : أحمد الجندي

11:05 ص 25/01/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صدور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الأحد 25 يناير 2026، لجميع المدارس التابعة للمديرية.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى محافظة القاهرة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط هنا

و أكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة اليوم لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في كافة المدارس بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات.

