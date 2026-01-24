إعلان

دولة التلاوة يحتفي بمسيرة الشيخ محمود عبدالحكم

كتب- حسن مرسي:

11:45 م 24/01/2026

برنامج دولة التلاوة

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بمسيرة الشيخ محمود عبد الحكم، واصفا إياه بنهر الإيمان الذي روى القلوب بسكينته، وذلك بحضور ابنه الذي استعاد ذكريات والده ومكانته المرموقة بين كبار القراء.

بدأت رحلة الشيخ في قرية الكرنك بقنا عام 1915، حيث تميز بحفظ القرآن والعيش في رحاب آياته، ليصل صوته إلى الوجدان قبل الآذان، مجسدا حالة فريدة من الخشوع والتدبر.

ساهم الشيخ عام 1940 في تأسيس أول رابطة لقراء القرآن الكريم بمصر، مشاركا كبار العمالقة مثل الشيخ محمد رفعت وعلي محمود، ليضع حجر الأساس لتنظيم شؤون أهل القرآن وخدمة كتاب الله.

شهد عام 1944 اعتماده رسميا بالإذاعة المصرية، لينطلق صوته عبر الأثير ويُعين قارئا بمسجد السيدة نفيسة، حيث فتحت له أبواب الشهرة والقبول بين المحبين الذين ارتبطوا بنبراته الهادئة والعميقة.

محمود عبدالحكم دولة التلاوة مواهب القرآن

