أعلن النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد سلسلة جلسات نقاشية موسعة، وذلك لمناقشة المقترح الرامي إلى تقنين واستخدام التكنولوجيا وفقًا للفئات العمرية المختلفة.

وأكد البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية النشء والأطفال من المخاطر المتزايدة للتطبيقات الإلكترونية الضارة.

وأوضح أنه وجه بالفعل الدعوة لأعضاء هيئة مكتب اللجنة والنواب للشروع الفوري في دراسة هذا الملف الحيوي، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع القانون المطلوب وتقديمه للبرلمان.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هذا التشريع يعد من الأولويات التشريعية العاجلة التي ستناقشها اللجنة لحماية كيان الأسرة المصرية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف الرئيسي من تقنين الاستخدام هو توفير حماية فعلية للأطفال من التطبيقات التي تشكل خطرًا داهمًا على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

ودعا البدوي، إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، محذرًا من التحديات التكنولوجية الكبيرة التي تواجه الدولة، حيث يمكن للأطفال الوصول إلى محتوى محظور أو خطير بعيدًا عن رقابة الأسرة، مما يستدعي وجود غطاء تشريعي رادع ومنظم.

وكشف البدوي عن وجود تنسيق كامل بين اللجنة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لرصد ومراقبة التطبيقات المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل رصد عدد من هذه التطبيقات المخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت حيالها.

وأكد على أن التشريع الجديد سيعيد التوازن والانضباط للحوار الأسري، وسيحمي جيلاً من الأطفال الذين يتعاملون بذكاء تقني يفوق أعمارهم الزمنية، مما يعرضهم لمخاطر غير محسوبة.

وشدد على أن وجود قانون ملزم وتنفيذي سيشكل فرقًا جذريًا ويحقق وقاية أكثر فاعلية من الاعتماد على جهود التوعية أو الرقابة الأسرية الفردية وحدها.