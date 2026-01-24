إعلان

النائب أحمد بدوي: البرلمان سيبدأ جلسات لمناقشة مقترح تقنين استخدام الهواتف للأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

05:25 م 24/01/2026

مجلس النواب

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن بدء اللجنة فورًا تنظيم جلسات نقاشية لمناقشة المقترح الحكومي المتعلق باستخدام الهواتف الذكية للفئات العمرية الأقل من 16 عامًا.

وأشار "بدوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إلى أن هذا المقترح يأتي في ضوء التجارب العالمية، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أهمية حماية الأطفال مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، أن الهدف من هذه المناقشات هو الانتهاء سريعًا من الجلسات الحكومية وعرض نتائجها على مجلس النواب، لضمان تقنين استخدام التكنولوجيا بما يحمي الأبناء، مع الاستمرار في دعم التطورات التقنية، وهو ما يحظى بتأييد الرئيس السيسي.

وأكد أن هذا المقترح يعد من أهم التشريعات التي ستناقشها لجنة الاتصالات والبرلمان خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على حماية الأطفال وتنظيم استخدام الأجهزة الذكية.

مجلس النواب تقنين الهواتف للأطفال استخدام الهواتف أحمد بدوي

