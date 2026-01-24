كتب- حسن مرسي:

نشبت مشادة بين الداعية وليد إسماعيل، والباحثة عفاف السيد، خلال استضافتهما في برنامج "محل نقاش" على قناة "العربية"، لمناقشة موضوع "ضرب المرأة.. إجرام أم تأديب؟".

خلال الحلقة، دافعت عفاف السيد، عن أولوية القانون المدني في حماية المرأة من العنف الزوجي، قائلةً: "نعيش في دولة مدنية، ومن غير المقبول رهن كرامة النساء بآية يفسرها كل شخص وفق أهوائه، فلدينا دستور وقانون يحمي الجميع مسلمات ومسيحيات، والأولوية الآن هي لتطبيق القانون لا تفسير الآيات".

ورد الداعية وليد إسماعيل عليها، قائلًا: "حديثك مجرد كلام مرسل وعام، فهل في القانون المدني الذي تطالبين به مادة تسجن المرأة إذا تطاولت على زوجها؟ أنتِ تتجاهلين حقوق الرجل تمامًا، إذا أردتِ الاحتكام للقضاء فليذهب الجميع إليه، لكن لا تطلبي إلغاء آية ربانية مقابل التمسك بقانون لا تعرفين حتى رقم مادته".

وأضاف وليد إسماعيل: "التدرج الشرعي في مسألة نشوز المرأة واضح، يبدأ بوعظ المرأة ثم الهجر ثم آخر مرحلة الضرب"، مشيرًا إلى أن "الرجل المؤمن لا يؤذي المرأة حتى وإن ضربها".

فيما، قاطعت الباحثة عفاف السيد، حديث "إسماعيل"، مستهجنة إياه: "بعض الرجال يستخدمون تفسيراتهم الخاصة للشرع لتبرير ضرب المرأة تحت مسمى التأديب".

وأضافت متسائلة: "هل يمكن أن يكون الرجل هو المخطئ أصلًا ويحتاج من يعظه؟"، مؤكدةً ضرورة مراجعة الفهم الذكوري للنصوص.

وأكمل "إسماعيل"، دفاعه عن موقفه بقوله: "الكلمة الفاصلة في الآية هي - فعظوهن - والوعظ لا يأتي إلا من رجل مؤمن، فإذا بدأ بهذا الواعظ فقد استوفى الشرط".

وشدد الداعية على أن الضرب "مرحلة أخيرة فقط"، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للنص، مشيرًا إلى أن "الآية تتحدث عن صنف معين من الرجال، وليس كل من يمارس العنف يمكنه الاحتماء بها".

وقاطعت الباحثة في شؤون المرأة، حديث الشيخ إسماعيل، معترضةً على تفسيره الذي يُبرر الضرب في إطار التأديب، لترد: "وهل يمكن أن يكون الرجل هو المُخطئ أصلًا ويحتاج إلى من يعظه؟".

وُوجه الداعية وليد إسماعيل، حديثه إلى الباحثة، مُعتبرًا أن مقاطعتها بمثابة دليل على "النشوز" الذي تحدثت عنه الآية، قائلًا: "امرأة تقاطع الرجال في كلامهم... هذه بدايتها الضرب، ولو كانت لدى زوجة مثلك لطلقتها منذ زمن".

وحاولت مقدمة البرنامج تهدئة الأجواء، داعيةً إلى حوار بناء يحترم وجهات النظر المختلفة، في قضية ما تزال تشغل الرأي العام بين مؤيد لمرجعية النص الديني وداعٍ إلى حماية القانون المدني كضامن لكرامة المرأة وسلامتها.

