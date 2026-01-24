السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله - عز وجل -" يعلم ما في نفسه، مضيفًا: "ربنا يعلم ما في نفسي، ولو وُفِّقت فهو كرم من الله، وإذا لم أوفّق فهو عدل من الله.

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: "اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر.. فيه دول من 70 و80 سنة كانت ظروفها صعبة جدًا، وأي حد يشوف اللي كان بيحصل لها يقول هتهلك وتضيع، ولكن بالفهم والإرادة والعمل ربنا غيّر حالهم، ودي سنن الله في الأرض لا تحابي ولا تجامل أحدًا".

وتابع الرئيس السيسي: "أي شخص في أي مؤسسة، بدايةً من شخصي وحتى أصغر مسؤول، سيُحاسَب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة".

وواصل: "إحنا عباد الله مش عبيد الله، في الآخرة عبيد وفي الدنيا عباد، وإن خدنا بالأسباب نكسب، ولو ما خدناش بالأسباب ما نكسبش".

