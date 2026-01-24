إعلان

السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"

كتب : محمد أبو بكر

04:09 م 24/01/2026 تعديل في 04:17 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله - عز وجل -" يعلم ما في نفسه، مضيفًا: "ربنا يعلم ما في نفسي، ولو وُفِّقت فهو كرم من الله، وإذا لم أوفّق فهو عدل من الله.

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: "اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر.. فيه دول من 70 و80 سنة كانت ظروفها صعبة جدًا، وأي حد يشوف اللي كان بيحصل لها يقول هتهلك وتضيع، ولكن بالفهم والإرادة والعمل ربنا غيّر حالهم، ودي سنن الله في الأرض لا تحابي ولا تجامل أحدًا".

وتابع الرئيس السيسي: "أي شخص في أي مؤسسة، بدايةً من شخصي وحتى أصغر مسؤول، سيُحاسَب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة".

وواصل: "إحنا عباد الله مش عبيد الله، في الآخرة عبيد وفي الدنيا عباد، وإن خدنا بالأسباب نكسب، ولو ما خدناش بالأسباب ما نكسبش".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة

السيسي: لم نقبض على أحد قبل 3 يوليو.. وماحدش يقدر يقرب لمصر غير بالمكتوب
السيسي: لم نقبض على أحد قبل 3 يوليو.. وماحدش يقدر يقرب لمصر غير بالمكتوب
السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء
السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء

السيسي: مؤسسات الدولة كانت بعافية منذ 2008 حتى 2010
السيسي: مؤسسات الدولة كانت بعافية منذ 2008 حتى 2010
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا

