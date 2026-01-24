إعلان

السيسي: "محدش هينجي هالك ولا يهلك ناجي"

كتب : محمد أبو بكر

03:15 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمواطنين والحكومة، قائلًا: "البلد دي بلدنا كلنا، ومفيش حد له أكتر من التاني، ومحدش عليه أكتر من التاني، وكلنا زي بعض".

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: "إحنا خدنا إجراءات خلال السنوات السابقة تؤكد هذا المعنى، وعملنا ممارسات.. ولما أقول إننا نحترم بعضنا البعض، ملناش خصومة مع الرافض اللي بيقول مفيش خالص، وممكن الدكتور أسامة الأزهري يقولي إيه اللي أنا بقولوا دا!، لكن لو قدمنا أنفسنا حقيقة بممارسة دينية متوازنة، مش هيكون فيه الكلام دا".

وتابع: "التناقض يحصل أحيانًا لأن الناس مش عايزة تلاقي تفسير لبعض أمور الدين، وده بيخلّي البنات والأولاد محتارين شوية، لكن دي مرحلة وهتنتهي مع تقدمهم في السن".

وأوضح الرئيس: "محدش هينجي هالك، ولا هيهلك ناجي.. اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره إنه ناجي، هينجّي بفضل الله، وهيختار طريق الاستقامة، وأرجو أننا في تعاملنا مع هذه النقطة نكون واعيين لها".

