السيسي: "محدش هينجي هالك ولا يهلك ناجي"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمواطنين والحكومة، قائلًا: "البلد دي بلدنا كلنا، ومفيش حد له أكتر من التاني، ومحدش عليه أكتر من التاني، وكلنا زي بعض".

وأضاف الرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: "إحنا خدنا إجراءات خلال السنوات السابقة تؤكد هذا المعنى، وعملنا ممارسات.. ولما أقول إننا نحترم بعضنا البعض، ملناش خصومة مع الرافض اللي بيقول مفيش خالص، وممكن الدكتور أسامة الأزهري يقولي إيه اللي أنا بقولوا دا!، لكن لو قدمنا أنفسنا حقيقة بممارسة دينية متوازنة، مش هيكون فيه الكلام دا".

وتابع: "التناقض يحصل أحيانًا لأن الناس مش عايزة تلاقي تفسير لبعض أمور الدين، وده بيخلّي البنات والأولاد محتارين شوية، لكن دي مرحلة وهتنتهي مع تقدمهم في السن".

وأوضح الرئيس: "محدش هينجي هالك، ولا هيهلك ناجي.. اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره إنه ناجي، هينجّي بفضل الله، وهيختار طريق الاستقامة، وأرجو أننا في تعاملنا مع هذه النقطة نكون واعيين لها".

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام