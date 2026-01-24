السيسي: الميليشيات كانت سببًا في تدمير الدول التي أنشأتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تُجدد رفضها القاطع والحاسم لأي محاولات لتقسيم دول المنطقة أو إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الوطنية الشرعية والجيوش.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: أمام كل ذلك، بدون أن أشير إلى أسماء معينة بعينها، الدول التي اعتقدت أنظمتها أنها عندما تُنشئ ميليشيات ممكن تقوم بدور؛ كانت هذه الميليشيات سببًا في تدميرها، واللي عملوا كده مشيوا، واللي بيحمي العباد رب العباد.

وأضاف الرئيس السيسي: اللي حمى مصر وكل مرة بقولها هو ربنا سبحانه وتعالى الذي حافظ على هذه البلد وإحنا كمصريين مطالبين نأخذ دائمًا بالأسباب.

