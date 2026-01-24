إعلان

السيسي: الميليشيات كانت سببًا في تدمير الدول التي أنشأتها

كتب : محمد أبو بكر

02:43 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تُجدد رفضها القاطع والحاسم لأي محاولات لتقسيم دول المنطقة أو إنشاء كيانات موازية للمؤسسات الوطنية الشرعية والجيوش.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: أمام كل ذلك، بدون أن أشير إلى أسماء معينة بعينها، الدول التي اعتقدت أنظمتها أنها عندما تُنشئ ميليشيات ممكن تقوم بدور؛ كانت هذه الميليشيات سببًا في تدميرها، واللي عملوا كده مشيوا، واللي بيحمي العباد رب العباد.

وأضاف الرئيس السيسي: اللي حمى مصر وكل مرة بقولها هو ربنا سبحانه وتعالى الذي حافظ على هذه البلد وإحنا كمصريين مطالبين نأخذ دائمًا بالأسباب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي الميليشيات كانت سببا في تدمير الدول احتفالية عيد الشرطة

