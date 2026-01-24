شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي ملف تطوير قصور الثقافة أولوية قصوى، منفذةً توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القصور تمثل حجر أساس في بناء وعي المواطن وتعزيز هويته الوطنية، فضلاً عن دعمها المستمر للمواهب في شتى المجالات الإبداعية.

إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الحكومة المصرية تتعامل مع المصريين المقيمين بالخارج بعقلية الجباية لا الرعاية، على حد قوله، متسائلًا: متى ترحم الحكومة المصريين في الخارج؟.

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من الطقس المغبر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 24 و25 درجة مئوية.

"لو عايز تتفسح في معرض الكتاب".. إليك الفعاليات الفنية للأطفال غدا

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم غدٍ السبت 24 يناير 2026 برنامجًا غنيًا ومتنوعًا للطفل، يجمع بين الترفيه والتعليم والإبداع، عبر ورش فنية وعروض مسرحية وغنائية، بالإضافة إلى فعاليات الفنون القولية والأنشطة اليدوية التي تناسب مختلف الأعمار.

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في ثالث أيام الافتتاح للجمهور، ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية التي تناسب جميع الفئات، إذ يشهد المعرض يوم غدٍ السبت 24 يناير 2026، فعاليات متعددة في مناطق مختلفة، بدءًا من ورش الأطفال، مرورًا بالصالونات الثقافية، وصولًا إلى الندوات المتخصصة والملتقيات والمؤتمرات.

